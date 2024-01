Aggressioni e minacce ai genitori per i soldi | arrestati due fratelli di Mondragone

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Esasperati dalle continuericevute dai figli al solo scopo di estorcergli denaro hanno deciso, nella serata di ieri, di presentarsi presso la Stazione Carabinieri die di raccontare al Maresciallo delle violenze subite. Così i due anziani69enni hanno denunciato le gravie violenze fisiche che da tempo subivano dai due figli conviventi, i quali necessitavano continuamente di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. I due, un 36enne e un 31enne già noti alle forze dell’ordine, sono stati rintracciati dopo qualche ora ancora in evidente stato di alterazione psicofisica e, accompagnati in caserma, hanno continuato ad inveire violentemente contro i. Dopo la ...