Agatha | Diari di Darkhold rivelerà nuovi dettagli sul ritorno di Evan Peters RUMOR

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La serie del Marvel Cinematic Universe potrebbe riservare alcune informazioni sul personaggio dicomparso in WandaVision.ha recitato nel ruolo di Ralph Bohner nella prima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, WandaVision, il vicino di casa dei protagonisti, la cui mente viene controllata daHarkness, e che gli fece assumere l'identità di Pietro Maximoff. Ora nello spin-offdiil finto Quicksilver potrebbe tornare, secondo gli ultimi; in una sequenza inedita di WandaVision gli spettatori scoprono che Ralph è fuggito da Westview ormai libero da. Si vocifera che la nuova serie mostrerà il personaggio in una versione fortemente traumatizzata, ...

... ha affermato che l'incidente è stato archiviato come un "esercitazione degli Avengers", mentre un gruppo di teorici della cospirazione online cercherà di scoprire la verità indi ...In seguito, il titolo è stato cambiato in: Coven of Chaos e, più recentemente, indi Darkhold . Sembra però che neanche questo sia il titolo definitivo, poiché la serie Disney+ ...Agatha Christie, la celebre scrittrice britannica, è stata una delle figure più influenti nella storia della letteratura gialla. La sua vita, carriera e contributi alla narrativa del mistero sono anco ...degna di una dark lady in un romanzo di Agatha Christie. Ci si potrebbe interrogare su cosa abbia spinto una persona normale (uno cioè che non sia un membro del cartello di Medellin, o che non viva ...