Affitti a Roma | prezzi alle stelle | è la seconda città europea per costo appartamenti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) HousingAnywhere, la più grande piattaformadia medio termine, ha pubblicato il suo ultimo International Rent Index per il quarto trimestre del 2023, analizzando gli andamenti deidi affitto nelle 23 maggiorieuropee. Ecco ilmedio degli, la situazione ad oggi Rntamento nei rincari degliin tutta Europa In questa edizione, emerge chiaramente un rntamento nei rincari degliin tutta Europa. I tassi di incremento annuale deimostrano una costante diminuzione trimestre dopo trimestre, prospettando un rincaro annuale al 5,8%, il dato più basso registrato. Anche le variazioni trimestrali dei ...

Nonostante la prospettiva di un rilevante aumento dello stipendio 'il problema è che - spiega - dovrei trasferirmi ae gliper un monolocale in una zona adeguata non sono meno di 1.000 ...Dai mutui a tasso variabile aglibrevi nei centri storici delle città italiane, dalle cartelle pazze ricevute dai B&B dialle irregolarità nella gestione dei condomini, alle difficoltà ...Ringrazio in particolare le Autorità italiane, nazionali e locali, per l'impegno che stanno profondendo nel preparare la città di Roma ad accogliere numerosi pellegrini e consentire loro di trarre ...A Formia c’è Christian che insieme alla moglie e le due figlie è costretto, dopo 15 anni, “a tornare a vivere dai genitori“. Giuseppe, invece, che vive in provincia di Varese ma non riesce a trasferir ...