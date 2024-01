Aeroporto Palermo | gennaio inizia in crescita sui passeggeri | Ryanair incrementa del 10 | 56% le frequenze sulle rotte

(Di lunedì 8 gennaio 2024)– All’internazionale “Falcone Borsellino” dianche a inizio anno si registrano numeri in aumento di voli e. L’andamento dei primi giorni di, infatti, conferma il trend digià a partire dal 2022. Dopo un 2023 record, che ha visto il superamento della soglia di 8 milioni di viaggiatori – un milione in più rispetto all’anno precedente (+14%), con il traffico internazionale che ha raggiunto il 30% (2.400.000 sul totale dei viaggiatori) – la prima settimana del nuovo anno è stata scoppiettante: dall’1 al 72024, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 961 voli (+24,6%) e 136.520(+20,5%), di cui 108.258 dal traffico nazionale (+18,4%) e 28.262 dal traffico internazionale ...

