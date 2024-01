Addio Beckenbauer | Riva | “Senza quella spalla rotta | quel 4-3…io guardavo solo lui”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’ex mitico bomber della nazionale azzurra, che segnò alla Germania, a Notizie.com ricorda il campione: “Non ci sono mai stati come lui, ci rivedemmo due volte, ridevamo e ci abbracciammo…” La partita del secolo fu definita Italia-Germania. Da una parte c’era proprio Franz, scomparso all’età di 78 anni, dall’altra Gigiche segnò la rete del momentaneo 3-2 che riportò l’Italia in vantaggio. Due monumenti del calcio mondiale, ma come al solito l’ex bomber ci tiene a riportare le cose su un piano diverso e Gigia Notizie.com, con umiltà dice subito: “Aspettate, lui monumento vero del calcio, che giocatore meraviglioso, che partita che facemmo, ma lui era eccezionale. Fantastico, io ero ammaliato da lui, era bellissimo vederlo giocare, inpartita poi, fece cose fuori dal mondo, ...

Ma Franzè stato grandissimo anche nelle sconfitte. Era ct ai mondiali messicani del 1986, persi contro l'Argentina di un tal Diego Armando Maradona . Soprattutto, era in campo nel mitico ...ci ha messo stile, eleganza, qualità, vittorie. E da allora nulla è stato più lo stesso. Il calcio non è stato più lo stesso. Dopo Kaiser Franz, Gaetano Scirea. Poi Franco Baresi. ...In realtà pare che le briglie del comando fossero saldamente nelle mani di Beckenbauer che disegnò un gruppo a forte trazione Bayern Monaco, il suo club dall’inizio alla fine, dalle giovanili a una ...La leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer si è spenta all'età di 78 anni.Il difensore tedesco ha segnato un'epoca nel calcio oltre ad aver vinto praticamente tutto in carriera ( LEGGI QUI LA ...