Addio a Gian Franco Reverberi | protagonista della “scuola genovese”

(Adnkronos) – Un anno fa, a soli 58 anni, se ne andava Gianluca Vialli . A portarselo via un tumore al pancreas contro cui ha lottato a lungo. ... (giornaledellumbria)

Aveva 58 anni Un anno fa, a soli 58 anni, se ne andava Gianluca Vialli . A portarselo via un tumore al pancreas contro cui ha lottato a lungo. (sbircialanotizia)

Il ricordo commosso della famiglia Tenco: "Franco Reverberi. Con lui se ne va un artista di caratura internazionale, autore di numerosi brani memorabili per tanti nostri big e per molti ...Insieme al fratelloPiero, entrambi musicisti e arrangiatori, permisero ai cantautori della prima generazione di assurgere a livello nazionale facendoli produrre a Milano. I fratelli Reverberi ...L'Atalanta è pronta a lasciare partire Mitchel Bakker. Il difensore non ha trovato spazio nella formazione di Gian Piero Gasperini e questo ...È morto a 89 anni a Genova Gian Franco Reverberi, compositore e musicista, esponente della Scuola genovese, oltre che fratello di Gian Piero, anche lui musicista. A darne la ...