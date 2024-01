Addio a Franz Beckenbauer | una delle leggende del calcio

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Arrivato poco fa l’annuncio ufficiale della morte di, unaultimedel, è morto ieri all’età di 78 anni. Ad annunciarlo nella giornata di oggi l’agenzia di stampa tedesca informata direttamente dalla famiglia. Non sono state rese note le cause del decesso ma il Kaiser era da tempo in cattive condizioni di salute peggiorate dopo due interventi al cuore recenti. Con lui se ne va probabilmente l’uomo dipiù rappresentativo del suo paese e dell’intero panorama calcistico. Eleganza e tecnica per un calciatore che ha cambiato il modo di fare il difensoreè stato sicuramente tra i calciatori più eleganti e innovativi della storia del ...