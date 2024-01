Addio a Franz Beckenbauer | leggenda del calcio tedesco

(Di lunedì 8 gennaio 2024)del, è morto ieri all’età di 78 anni: la notizia è stata confermata oggi dalla famiglia del celebre giocatore. Unadelci ha lasciato,, noto come il Kaiser, è morto domenica all’età di 78 anni. La notizia è stata confermata oggi dalla famiglia del celebre giocatore e allenatore all’agenzia di stampa tedesca., malato da tempo, ha trascorso gli ultimi giorni circondato dalla sua famiglia mentre le sue condizioni si aggravavano. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione toccante: “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padresi è ...

