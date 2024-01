Addio a Franz Beckenbauer Il leggendario calciatore tedesco è morto ieri all’età di 78 anni

Beckenbauer non si vedeva da tempo in pubblico. La scorsa estate, Lothar Matthaus, capitano guidato da Beckenbauer nel mondiale di Italia '90, aveva confermato in un'intervista che l'ex ...Chi eraBeckenbauerBeckenbauer, classe 1943, è nato a Monaco di Baviera l'11 settembre. È stato campione del mondo con la Germania ovest da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990. ...Il calcio mondiale è in lutto per la scomparsa di una vera leggenda: Franz Beckenbauer, noto come il Kaiser, è deceduto all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha co ...Franz Beckenbauer è scomparso ieri. Era malato da tempo e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate.