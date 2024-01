Addio a Franz Beckenbauer | è morto il Kaiser

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il calcio mondiale dice, leggendario difensore tedesco tra la fine degli anni sessanta e la metà dei settanta. Si è spento all’età di 78 a causa di un grave problema di salute che lo affliggeva da tempo.: LA CARRIERA DI UNA LEGGENDA Soprannominato il, esordisce nelle giovanili del Bayer Monaco con il quale disputerà 433 presenze collezionando 60 reti. Con il club bavarese conquista quattro campionati, tre Coppe dei Campioni e una Coppa delle Coppe. In Nazionale ha indossato la maglia per per 103 volte, realizzando 14 reti. Ha partecipato a tre Campionati del Mondo(1966, 1970, 1974), e due Europei(1972, 1976), vincendo il torneo continentale nel 1972 e quello iridato nel 1974. Fu anche Pallone d’oro nel ...

...Beckenbauer, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande'. La Germania diceal ...Beckenbauer non si vedeva da tempo in pubblico. La scorsa estate, Lothar Matthaus, capitano guidato da Beckenbauer nel mondiale di Italia '90, aveva confermato in un'intervista che l'ex ...Il calcio mondiale è in lutto per la scomparsa di una vera leggenda: Franz Beckenbauer, noto come il Kaiser, è deceduto all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha co ...Franz Beckenbauer è scomparso ieri. Era malato da tempo e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate.