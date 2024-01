Addio a Beckenbauer | si spegne una leggenda del calcio mondiale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lutto nel mondo del: è morto a 78 anni l'ex giocatore tedesco ed ex allenatore Franz, considerato come il miglior difensore di tutti i tempi. La famiglia ha comunicato oggi il decesso, avvenuto 24 ore prima: “È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”. La Germania diceal suo più grande calciatore e ad una figura iconica: il Kaiser, come era soprannominato, è stato campione del mondo da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990. A livello individuale ha ottenuto per due volte il Pallone d'oro, nel 1972 e nel 1976, divenendo il primo difensore ad essere insignito per due volte dell'ambìto ...