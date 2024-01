Adani su Frattesi | «Gli serve tempo all’Inter»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Leleha voluto commentare così il centrocampista dell’Inter Davidedopo la prestazione contro il Verona Lele, opinionista, durante La Domenica Sportiva su Rai Sport ha parlato così Davide, centrocampista dell’Inter che ha deciso la gara con il Verona. Le sue parole: «? Il centrocampo dell’Inter ha fatto la finale di Coppa dei campioni con merito. Lui viene dal Sassuolo e ci sta che faccia un anno interlocutorio, perché non è più forte dei tre centrocampisti., pazienza e lui deve lavorare e cogliere il momento, come fatto col Verona».

Davide Frattesi ha deciso la sfida tra Inter e Hellas Verona con un gol fondamentale nel finale per la squadra di Simone Inzaghi, ma per il neo ... (sportface)

Davideha deciso la sfida tra Inter e Hellas Verona con un gol fondamentale nel finale per la ... come sostiene anche l'opinionista Leledurante la Domenica Sportiva: 'Serve tempo e ...Davideha deciso la sfida tra Inter e Hellas Verona con un gol fondamentale nel finale per la ... come sostiene anche l'opinionista Leledurante la Domenica Sportiva: 'Serve tempo e ...AC Milan è lieto di annunciare sui propri canali ufficiali di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Terracciano ...Alla Juve è servita la testa di Vlahovic per espugnare il campo della Salernitana e riportarsi a soli due punti dalla vetta interista. Vittoria sofferta più del dovuto, ...