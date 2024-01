Adani | «Frattesi non più forte degli altri 3 | faccia come col Verona»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)ha parlato di, che ha segnato il gol decisivo sabato col. Il centrocampo dell’Inter deve avere pazienza e lavorare. COGLIERE IL MOMENTO ? Danielealla Rai si è espresso su Davide, che ha realizzato il gol decisivo in Inter-. Il suo pensiero: «? Il centrocampo dell’Inter ha fatto la finale di Coppa dei campioni con merito. Lui viene dal Sassuolo e ci sta cheun anno interlocutorio, perché non è piùdei tre centrocampisti. Serve tempo, pazienza e lui deve lavorare e cogliere il momento,fatto col». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...