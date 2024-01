Aci Catena | cercano di disfarsi della droga lanciandola via | due arrestati dai Carabinieri

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi preventivi disposto dal Comando Provinciale, iCompagnia di Acireale eStazione di Guardia Mangano hanno arrestato in flagranza due incensurati di Aci, un 23enne ed un 54enne, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel pomeriggio intorno alle 18.00, proprio mentre nel comprensorio catenoto era in corso il dispiegamento delle pattuglie per l’attuazione del predisposto piano di controllo, l’equipaggiopattugliaStazionedi Guardia Mangano, in via Sciarelle del comune di Acireale, ha notato un furgone bianco Dacia Dokker il cui conducente, appena ha notato la loro presenza, ha ...