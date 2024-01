Acer | nuovi schermi in 3D senza occhiali per il lavoro e il gaming

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha annunciato la sua nuova gamma di prodotti 3D stereoscopici SpatialLabs, disponibili sui computer portatili Aspire e sui monitor daPredator. Il modello Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition si distingue per il suo display UHD da 15,6 pollici che permette la visualizzazione di contenuti 3Dbisogno dispeciali. Il dispositivo è equipaggiato con applicazioni SpatialLabs basate sull’intelligenza artificiale, che facilitano la creazione e la visualizzazione di contenuti in 3D. Per quanto riguarda il, il monitor Predator SpatialLabs View 27 offre un’esperienza 3D realistica grazie alla tecnologia SpatialLabs TrueGame. Questa tecnologia permette ai giochi di essere visualizzati in modo più dettagliato e preciso, offrendo un’immersione profonda negli scenari ...

Attualmente, il numero di giochi supportati (classici e tripla A) è già interessante, ma... A completare la dotazione ci sono i due altoparlanti da 2,5 W con supporto adImmerse Audio . ...Swift Go: tecnologie all'avanguardia e funzionalità di IA ImodelliSwift Go 16 (SFG16 - 72) e Swift Go 14 (SFG14 - 73) , certificati Intel Evo, presentano processori Intel Core Ultra ...La joint venture tra Enel X Way e Volkswagen ha chiuso il 2023 con diverse nuove attivazioni, in 7 diverse regioni ...Prosegue la diffusione delle auto elettriche in Germania, stabilmente sopra il diesel. Piccola rinascita per le vetture alimentate a benzina ...