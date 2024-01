Accordo con il Real Madrid | l’indiscrezione su Mbappé

Alex Jimenez , terzino spagnolo del Milan , è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Real Madrid . I dettagli dell'accordo (pianetamilan)

Secondo quanto riportato da Footmercato, Kylian Mbappé , attualmente al Psg, avrebbe già un accordo con il Real Madrid per trasferirsi nella prossima ... (ilnapolista)

