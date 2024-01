Accessibilità digitale delle persone con disabilità | ci si prepara a un passo importante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) di Marco Pozzi Da sempre, particolarmente nell’ultimo periodo, le notizie sulle novità tecnologiche toccano gli argomenti più alti, suggestivi, futuristi: intelligenza artificiale, chatGPT, machine learning, scoperta di nuovi farmaci, generazione di testi, immagini, video, con mirabolanti impatti sulla società. Eppure, oggi molti non hanno accesso alla rete e non tutti hanno ancora chiara la differenza fra un sito web e una mail. Il Digital Economy and Society Index cerca di misurare la situazionenei paesi europei. Alcuni numeri servono anche per approcciare il tema dell’, che coinvolge lecon. Come l’fisica è la possibilità di accedere a luoghi, spazi, edifici, l’è ...