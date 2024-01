Accademia Carrara | il bilancio positivo | nuovo riallestimento | 12 mostre in 8 mesi

... 'Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica' e in Partnership condi Bergamo e Fondazione Brescia Musei. Esposizioni negli anni Nel 2014 la Royal Academy of Arts di ...Al Parco di VillaBottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con ... che prende il titolo da 'Rejoice' , una canzone del repertorio, è organizzato dall'Musicale ...IL BILANCIO. Un anno straordinario che premia un impegno continuo, l’ultimo della direzione di M. Cristina Rodeschini (in carica fino al 30 gennaio 2024).Il 2024 è un anno in cui, per godere le emozioni dell’arte, non occorre andare troppo lontano da Bergamo per godere di ottime mostre ...