Accadde oggi | 8 gennaio | Alessandro Abbondanza | Domenico Penzo ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 8edTrentacinque presenze in Serie A, tutte con la squadra della sua città, e 66 in Serie B tra Monza, Pisa, Lazio e Brindisi: compie settantacinque anni. E’ nato lo stesso giorno di Arduino Sigarini, 82 gare nel torneo cadetto con il Bari. L’81984metteva a segno l’ultima rete con la maglia della Juventus, nel giorno dell’esordio tra i pali dell’Avellino di Mario Paradisi. Il Genoa invece portava per la prima volta in panchina il diciassettenne Stefano Eranio. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.