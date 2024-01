Acca Larentia | Tajani | “Forza Italia è antifascista | certi comportamenti vanno condannati da parte di tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Noi siamo unache certamente non è fascista, siamo antifascisti. Chi ha fatto o ha avuto un comportamento…deve essere certamente condannato dadi, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature. C’è una legge ed è previsto che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro paese”. Così in conferenza stampa il segretario di, Antonio, rispondendo a una domanda sulla proposta delle opposizioni che hanno chiesto scioglimento delle organizzazioni neofasciste dopo i saluti romani alla commemorazione della strage di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.