Acca Larentia | Serracchiani | ' passato superato? Allora Meloni condanni'

Erano in centinaia, schierati in formazione militare per il saluto romano e il 'presente' in onore di ' tutti i camerati ... (247.libero)

Erano in centinaia, schierati in formazione militare per il saluto romano e il “presente” in onore di “ tutti i camerati caduti”. L’immagine è di ... (luce.lanazione)

Schlein: "Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte". Protestano le opposizioni per i video realizzati durante la commemorazione dei fatti dia Roma, avvenuta ieri, in cui ci sono stati episodi di saluti romani, alla presenza del Governatore del Lazio, Francesco Rocca. 'Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la ...Il segretario di Forza Italia Tajani: 'Puntiamo a 10% alle Europee e 20% alle Politiche' ' Non cerchiamo consensi tra le file degli alleati. Vogliamo cercare consensi nella società civile e nel grande ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Che cosa aspetta Giorgia Meloni a dire qualcosa su Acca Larentia Le immagini dell’adunata fascista faranno il giro del mondo, imbarazzante la manifestazione, imbarazzante ...A 46 anni dalla strage di Acca Larentia, Roma commemora le vittime: si scatena la bufera per i gesti di estrema destra. Nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, Roma ha ricordato uno degli episodi ...