Acca Larentia | Schlein | “Inaccettabile ciò che è accaduto Subito interrogazione a Piantedosi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924”. Inizia così il post su Facebook della segretaria del Pd, Elly, che condivide anche un video, per commentare i saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi durante la commemorazione di. “Presenteremo un’al Ministro– scrive ancora– quel che èduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”. Militanti di estrema destra si sono riuniti ieri, 7 gennaio, per commemorare i tre giovani militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni morti 46 anni fa. I primi due vennero freddati da un commando sbucato dal nulla che aprì il fuoco contro 5 ragazzi usciti dalla sezione ...