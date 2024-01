Acca Larentia | in centinaia fanno il saluto romano | video

(Di lunedì 8 gennaio 2024)di persone si sono allineate in formazione militare per eseguire ilin memoria di "tutti i camerati caduti". Ilè stato girato nel tardo pomeriggio, dopo le polemiche suscitate dalla commemorazione della mattina, quando una folla di militanti di estrema destra ha invaso viaa Roma, nel giorno dell'anniversario della strage del 7 gennaio 1978. In quell'occasione persero la vita Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I primi due furono assassinati da un gruppo appartenente all'estrema sinistra di fronte alla sede del Msi, mentre il terzo perse la vita poche ore dopo durante gli scontri con le forze dell'ordine.

