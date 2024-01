Acca Larentia | centinaia di saluti romani Scoppia la polemica Schlein | «Presto interrogazione» Calenda | «Vergogna inaccettabile» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Non è in discussione l’umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione. Ma il saluto romano, fatto in occasione del ricordo di, è esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione. Per questo dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice»: queste le parole del deputato del Pd Nicola Zingaretti, a margine del contestato ritrovo tra gli esponenti di estrema destra di ieri, 7 gennaio. Sulla manifestazione commemorativa, dei due giovani attivisti del gruppo post fascista Fronte della Gioventù furono uccisi il 7 gennaio 1978 in un agguato davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano (un terzo morì poche ore dopo in uno scontro con le forze dell’ordine), piovono polemiche. All’appuntamento romano si tengono da sempre ...