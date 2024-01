Acca Larentia | Borghi | ' su saluti romani intervenga Piantedosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Questa immagine sembra datata esattamente cento anni fa, nel 1924, ed invece è di ieri sera". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente del Copasir, postando la foto del raduno dell'estrema destra aLarenzia a Roma. "È inaccettabile che si permetta di fare il saluto romano nell'Italia di oggi, e di richiamare esplicitamente le adunate del disciolto partito nazionale fascista, senza alcun rispetto per la nostra storia e per quanti hanno lottato per le nostre libertà". "Vista la prontezza con cui alla Scala le forze dell'ordine sono intervenute per un urlo (innocuo), sono in attesa che il ministero dell'Interno comunichi di aver provveduto ad aver attivato le stesse procedure seguite dalla Digos alla Scala di Milano e a passare le riprese alla ...