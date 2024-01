Acca Larentia Antifascisti finti | fascisti veri

È attesa in procura a Roma un’ informativa della Digos su quanto successo anche quest’anno il 7 gennaio alla commemorazione dei fatti di via Acca ... (open.online)

Un fiume di militanti nostalgici di estrema destra ieri pomeriggio ha invaso viaa Roma nel giorno dell'anniversario della strage avvenuta il 7 gennaio del 1978 quando persero la vita ...Dal governo parla per ora solo il forzista Antonio Tajani, per condannare ladunata neofascista e i saluti romani di, in risposta ad una domanda durante una conferenza stampa. E sempre ..."Ogni anno sempre la stessa storia. Le immagini delle braccia alzate nel saluto romano ad Acca Larentia sono sconcertanti. Una vera e ...Per capire il "giochetto" della sinistra sulle commemorazioni di Acca Larentia basta osservare la successione dei fatti: in meno di ventiquattr'ore, i compagni hanno spostato l'attenzione ...