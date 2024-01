Abolizione del numero chiuso | dallo stop alle domande di cultura generale alle lezioni online | le proposte di FdI e Lega per i nuovi accessi a Medicina

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Mentre la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini è al lavoro sul nuovo decreto per mettere in soffitta l’esperienza dei Tolc, i testper l’ingresso alla facoltà di, in Parlamento torna la proposta di abolire il. In Senato sono stati depositati due disegni di legge (n. 915 e n. 942): uno da Fratelli d’Italia e l’altro dalla. Prosegue ormai da anni l’acceso dibattito sulle modalità di accesso anel tentativo di bilanciare l’aspirazione all’eccellenza accademica e sanitaria con una valutazione più equa e inclusiva degli studenti. Le due nuovedi legge partono entrambe dal presupposto che l’attuale sistema di accesso programmato asi è dimostrato «rigido e difettoso» e ...