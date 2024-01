Abolizione Decreto Crescita | tra demagogia ed errori Malagò | “io favorevole se…”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La sessione di mercato invernale stenta a decollare in Serie A. Uno dei motivo è l’del, arrivata a pochi giorni dall’inizio della sessione di riparazione, ha scombinato i piani delle squadre italiane. Proprio a proposito dell’delè intervenuto Giovanni, presidente del Coni, che ha espresso la sua opinione sull’argomento.: le parole diIntervistato da “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio1,ha dichiarato: “non condivido la decisione di non prorogare la norma, parliamo di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura internazionale. Andava corretto negli importi di base ma così si depauperano il ...

Milano, 30 dic. - (Adnkronos) - "L 'abolizione del decreto crescita è una decisione triste per il Calcio italiano, siamo più poveri, meno competitivi ... (liberoquotidiano)

... presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai delCrescita e la sua abrogazione. Le sue dichiarazioni: PAROLE - "Non condivido la decisione ...... con una petizione popolare , ad un passo indietro rispetto ad una scelta che il Governo Meloni ha caldeggiato con unomnibus che consente, in caso di grandi investimenti, l'delle ...Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del Decreto Crescita e la sua abrogazione Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai ...Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del Decreto Crescita sottolineando come lo stop del governo sia stato sbagliato.