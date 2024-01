Abbuffate | tutto quello che mangi NON si trasforma in kg extra | la spiegazione scientifica

C come calcio, D come dilettanti: eh, quanto è mancato in questo periodo dinatalizie Ma da oggi il "digiuno" è finito: nella giornata odierna i giocatori delle ...di Quartuccio dannoe ...Vogliamo perdere qualche chilo Vogliamo rimetterci in forma dopo lenatalizie Semplicissimo. E' giàscritto. Bisogna seguire una dieta, mangiare con metodo, sia dal punto di vista ...Paura che le abbuffate fatte durante le feste natalizie abbiano vanificato ... Un altro consiglio per non passare tutte le feste con sensi di colpa è quello comunque di fare attività fisica di tipo ...Sette ricette di tisane digestive per il sollievo di stomaco e fegato da preparare subito con le ricette erboristiche della naturopata.