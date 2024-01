Abbandona la stella Michelin in Sicilia e va a lavorare nel ristorante di San Patrignano

Breaking: Michail Antonio è stato costretto a lasciare il campo per un sospetto infortunio al tendine del ginocchio mentre giocava per la Jamacia ... (justcalcio)

L'ex zarina dell'Antitrust Ue, la cuipolitica è andata offuscandosi negli anni, non ha ... tra le più dure oppositrici di Orbán al Parlamento europeo: "Il capitanola nave nel bel ...'La Befana arriva pedalando', una befana, un po' meno tradizionale,la scopa per ... spettacolo 'La valigia delle storie' con Salvatoredel Teatro dei Mille Colori. Sala Samuel ...Il giovane cuoco Giuseppe Biuso ha abbandonato il ristorante Cappero al Therasia Resort di Vulcano, nelle Eolie, per approdare al ...Qual è l’origine di Star, la stella al centro di Wish, il film dei Walt Disney Animation Studios che celebra i cent'anni della Disney ...