A Nizza è finito lo champagne | lo ha consumato tutto Garcia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gli abbinamenti sonoè un attento sommelier. Il Napoli di Mazzarri vuole le bollicine apasto. Un Jardinot Brut Nature Amaury Beaufort quando segna Sanabria. Il Blanc de Noir per l’esordio con tentato omicidio di Mazzocchi. Il Brut Grand Cru Laurianne Lejour ci sta benissimo sulla testata di Buongiorno. Ma il tiro all’angolino di Vlasic ha una harmonie più slava, servono note più allegre: un Cru Cuvee d’Ensamble Barbier-Louvet, ecco, quello è perfetto. Rudiha perduto in queste settimane ogni pudore. Dopo il Frosinone ha preso a girare nudo per casa, Francesca non invita più le amiche. Lo charme è andato a farsi benedire,il foie gras ecco il frittatone di cipolle. Non si tiene più. Ha investito un mese dello stipendio da allenatore dell’Al Nassr in ...