A chi conviene attaccare la credibilità di Var e Serie A

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Che non tutto sia filato liscio nella prima metà di questo campionato è evidente. Tanti errori, alcuni clamorosi, sparsi qua e là su tutti i campi anche se, come sempre accade, la memoria dei tifosi è corta e tiene freschi solo gli ultimi o quelli che si ritiene abbiano portato svantaggi alla propria squadra. Il voto agli arbitri al giro di boa del campionato non può essere, dunque, una promozione piena. Il clima che si sta vivendo in questo inverno senza sosta merita, però, una riflessione perché l'attacco concentrico verso direttori di gara e Var è senza precedenti, almeno in tempi recenti. Un clima utilizzato da arte anche da chi ha interesse a spostare l'attenzione dai propri errori o a cercare di preparare il terreno per la seconda parte della stagione, quella che porterà ai verdetti: non solo scudetto, in ballo c'è la volata alla ricchissima Super Champions League e quella per ...