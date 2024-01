A Caivano la mostra sul giudice Rosario Livatino Barretta | Un martire per la giustizia e un uomo di fede

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A, il comune dell’hinterland partenopeo teatro di tristi recenti fatti di cronaca, giunge la testimonianza di, il magistrato ucciso da un’organizzazione mafiosa nel 1990 e proclamato beato nel 2021. Nei prossimi giorni la“Sub tutela Dei – il”, realizzata nel 2022 per il Meeting di Rimini da Libera Associazione Forense, Centro Studie Centro Culturale Il Sentiero, farà tre tappe molto significative nel territorio napoletano. La prima è appunto, dove laitinerante sarà esposta dall’8 al 12 gennaio nel Liceo Statale Braucci in piazza Plebiscito. Si trasferirà poi, dal 15 al 28 gennaio, nel Tribunale di Napoli (Centro ...

Oltre alla, aè previsto un incontro con i giovani del territorio. Un evento parallelo, "Rosario Livatino incontra gli studenti". Da cosa nasce e quale segno provate a lasciare in ...L'inaugurazione dellasi terrà martedì 9 gennaio (ore 9.30) anell'auditorium della chiesa di Sant'Antonio, alla presenza di Dispenza, del prefetto di Napoli Michele Di Bari , che ha ...CAIVANO – Affermare il detto “si stava meglio quando si stava peggio” risulterebbe stucchevole e fuori luogo, e soprattutto si rischierebbe di essere tacciati per camorristi. Ma è oggettivo il fatto c ...Il Parco Verde di Caivano è un rione di case popolari che a seguito del ... Solo chi vive il territorio, chi ne conosce le fragilità e le subisce può mostrare davvero dove c’è bisogno di un intervento ...