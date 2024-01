A Beirut copia e incolla di Gaza La minaccia che può far allargare il conflitto

Siamo pronti a fare sacrifici ha detto Gallant Loro vedono cosa succede a Gaza e sanno che abbiamo la capacit di fare un '- incolla' con ...'Siamo pronti a fare sacrifici - ha detto Gallant - Loro vedono cosa succede a Gaza e sanno che abbiamo la capacità di fare un '- incolla' con'. 08 gen 10:23 Intelligence Seul: "Hamas ...“Vedono cosa sta succedendo a Gaza. Sanno che possiamo copiare e incollare a Beirut”, ha dichiarato il ministro della Difesa di Tel Aviv Yoav Gallant in un’intervista al Washington Post. “Circa 80mila ...In una intervista al Wall Street Journal il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha affermato che se non sarà raggiunto con il Libano un accordo che consenta agli abitanti della Alta Galile ...