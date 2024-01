8 gennaio 1979 | nasce Adrian Mutu VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 8: la nascita diL’8del, in Romania,. Detentore del record di gol della sua Nazionale, con 35 reti, assieme ad Hagi è considerato uno dei giocatori rumeni più forti di sempre. Il classico esempio di genio e sregolatezza. Tanta qualità in campo che, però, non ha trovato una vera continuità ed esplosione. In Italia ha vestito le maglie di Inter, Hellas Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena. Prima di vestire la maglia bianconera, però, c’è stata l’esperienza negativa al Chelsea in cui ha avuto diversi problemi extra calcistici. Compie 45 anni un giocatore eclettico che ha regalato tante gioie alle squadre in cui è andato soprattutto in Italia e non ci resta che fargli gli ...