8 anni fa moriva a Scanzorosciate Maria Teresa De Filippis | la prima donna pilota della Formula 1

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Esattamente 8fa, l’8 gennaio 2016, si spegneva a 89unache ha fatto la storia:De, lafemmina nella storia1. Nata a Napoli nel 1926, la Deaveva esordito su una monoposto nelle qualifiche del GP di Montecarlo del 1958, annata in cui disputò tre GP con il miglior risultato del 10° posto nel GP del Belgio. Nel 1959 disputò le qualificazioni del GP di Montecarlo, poi decise di porre fine alla sua carriera dopo la tragedia di Jean Behra, amico, titolaresquadra e in pista sulla sua vettura, nel GP di Germania del 1959. Proprio in quell’anno la contessa conobbe il marito ...

L' 11 gennaio 1999Fabrizio De André. Tra le iniziative per commemorarlo a 25dalla scomparsa, la navigazione completa nella sua discografia con la riedizione di tutti i dischi in studio in ordine ...Il 7 gennaio 2018a Neuilly - sur - Seine, in Francia, la cantante France Gall , personaggio assai popolare della canzone transalpina. Aveva settant'(era nata a Parigi il 9 ottobre del 1947); si chiamava in ...Cinque anni e due mesi: è questa la condanna per Francesco Cannone, alla guida dell'auto che si è scontrata con la vettura di Camilla Di Pumpo, provocando la morte della giovane foggiana il 26 gennaio ...Oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo del giovane di 24 anni deceduto il 28 dicembre scorso presso l’ospedale di Locri, dopo aver trascorso dieci ore al pronto soccorso in attesa di essere visitato ...