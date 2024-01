2024 | gli auguri di Giuliano Palma

(Di lunedì 8 gennaio 2024) MILANO – Con un post pubblicato oggi su Facebook,(foto) ha voluto augurare buon anno ai propri followers. Ecco le parole dell’artista: “Neanche il tempo di festeggiare ed eccoci di nuovo qui a combattere contro il tempo. Vi auguro unpieno di bei momenti da ritagliarsi, vivere e raccontare”., da sempre apprezzato per la sua grande energia, è reduce dal concerto di Capodanno che ha tenuto in piazza a Bergamo lo scorso 31 dicembre. L'articolo L'Opinionista.

Traindici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,37%, mentre, al contrario, l' S&P - 500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 4.708 punti. Guadagni ...Dall'intelligenza artificiale e la sua regolamentazione al caldo record, fino alle elezioni in Europa e negli Stati Uniti: ecco cosa preoccupascienziati ILSECONDO LA SCIENZA Picchi di ...Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...Opinione degli esperti di Jodie Bennett BSC. Food Science and Nutrition · 6 years of experience · UK Puoi sostituire la semola con farina per tutti gli usi, farina di pane, farina di pasticceria, fari ...