16enne investito mentre attraversava la strada sulle strisce | impatto mostruoso

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un tragico incidentele ha scosso Cagliari, portando alla perdita di un giovane. Poco dopo le 8 del mattino, in via Peretti, un giovane è stato travolto da un’autola. L’incidente ha avuto esiti fatali, e nonostante i tentativi disperati di soccorso, il giovane ha perso la vita. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma i primi rilievi indicano che il giovane stava attraversando laquando è stato urtato dall’auto. L’autista responsabile si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima. I soccorsi immediati ma nessuna speranza: ilmorto sul colpo Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale e il personale medico del servizio ...

Questa mattina in via Peretti un giovane di 16 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali ... Nonostante l'intervento del 118 il 16enne era già morto sul colpo. Sul posto anche gli ...Da quanto si apprende, la vittima di cui non sono state ancora fornite le generalità, è stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava le strisce pedonali all'altezza del McDonald's.