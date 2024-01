13 fighter da tenere d’occhio nel 2024

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Come di consueto, all’inizio del nuovo anno stiliamo una lista più o meno breve diche hanno segnato in maniera particolarmente positiva il 2023 e che nelpotrebbero arrivare alla loro definitiva consacrazione. Sono 13 in questo caso, due in più rispetto al nostro pezzo sui prospect (intesi come talenti interessanti in generale, ma magari ancora lontani dalle prime posizioni dei ranking) di poco tempo fa. Sarà un anno pieno di botte, con al centro (14 aprile) un evento potenzialmente storico come la card numero 300 della UFC, per ora ancora senza match comunicati ufficialmente. Quelli che seguono – in ordine alfabetico – sono idi cui, cascasse il mondo, non ci perderemo un pugno. Brendan “All-in” Allen (23-5, statunitense, numero 8 dei pesi Medi, classe 1995) Brendan Allen è uno di quei ...