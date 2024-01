Zuppa di Porro 7 gennaio 2024

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 gennaio 2024)di. Caso Pozzalo, il pistolero, chi ha ragione? Repubblica a pagina dieci che parla di sparo da parte di un terzo uomo o Corrierone che spara in prima due testimoni contro il deputato meloniano?m Quel che è certo è che a Rep si mangiano le mani rosicodano per la deriva giustizialista, come ai bei tempi, del correrone by Sarzanini. Domani oggi in gran forma: vi segnalo tre pezzi. Cuperla che dice basta fare i nostalgici della vecchia Rai. Siti super su Ai e unico giornale che parla degli armeni sfollati dal Nagorno. Tajani non vuole i leader candidati alle europee e Renzi fa il saputello e cioè Renzi al cortsera, da una parte attacca Delamstro (boh) dall’latra difende verdini. Petruzzelli quello dell’Anas incastrato, si fa per dire, dalle sue stesse ricostruzioni. Tutto sul Pnrr sul Sole E leo sul Messaggero. Inchiestone sul Vaticano di Rep ...