WWE | Annunciato importante match per NXT | Nikkita Lyons cerca vendetta contro Blair Davenport

(Di domenica 7 gennaio 2024)e ha ottenuto il tanto atteso, che si svolgerà martedì nel prossimo episodio di NXT. Dopo la rissa sfiorata di settimana scorsa,potrà dunque mettere le mani addosso a colei che (in storyline) l’ha messa fuori gioco l’anno scorso. Quest’inva ad aggiungersi alla corposa card già confermata per l’episodio, che vedrà tra l’altro l’inizio del Dysty Rhodes Tag-Team Classic. Ecco qui di seguito la line-up aggiornata della puntata: Inizierà il Dusty Rhodes Tag Team Classic NXT Tag Team Championship: Tony D’Angelo & Stacks Lorenzo (C) vs Bronco Nima & Lucien Price Cora Jade vs. Gigi Dolin...

Come riportato in mattinata, Seth Rollins sfiderà Jey Uso settimana prossima a Raw, mettendo in palio il suo World Heavyweight Title. Il tutto ... (zonawrestling)

Finalmente è giunto il momento. Dopo il clamoroso ritorno in quel di Survivor Series e le varie apparizioni in giro per tutti i principali ... (zonawrestling)

L'ex campione dellanoto soprattutto per i suoi film comici o ricchi di azione, ha detto di voler esplorare film che trattino di "lotta e sofferenza" . Come hadi recente, Johnson ...L'ex campione dellanoto soprattutto per i suoi film comici o ricchi di azione, ha detto di voler esplorare film che trattino di "lotta e sofferenza" . Come hadi recente, Johnson ...Dopo gli ultimi Monday Night Raw e Friday Night SmackDown, iniziano a delinearsi le due Royal Rumble match del primo Big Four dellanno ...Tramite l'account X della WWE, il General Manager di Monday Night Raw ha voluto mettere già diversa carne al fuoco per la prossima puntata dello show rosso ...