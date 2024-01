Wta Hobart 2024 | programma e orari lunedì 8 gennaio con Bronzetti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Parte il Wta dicominciano le partite del tabellone principale: si parte alle ore 14 locali, le 4 del mattino in Italia. E subito c’è Luciain campo, la tennista italiana se la vedrà nella mattinata italiana con la cinese Zhu, terza testa di serie del torneo. Ecco ilcompleto di questa prima giornata di partite nell’ultimo torneo di preparazione in vista degli Australian Open.LUNEDI 8WTACAMPO CENTRALE Ore 4:00 Schmiedlova-Osorio A seguire Mertens-Collins A seguire Kalashnikova/Ludmsen-Birrell/Gadecki A seguire Blinkova-Saville A seguire Zhu-CAMPO WEST Ore 4:00 Stearns-Gracheva A seguire Guo/Jiang-Bolton/Brozovic A seguire ...

Elena Rybakina vince il WTA di Brisbane 2024, battendo Sabalenka 6-0 6-3. Un messaggio a tutto il circuito arriva da Brisbane, dove Elena Rybakina ha dominato la numero 2 del mondo che l'aveva sconfitta nella sfida per il titolo all'Australian Open di un anno fa. Sesto titolo della carriera per Rybakina, il terzo sul cemento dopo Hobart 2020 e Indian Wells 2023. La kazaka si impone 6-0 6-3 in poco più di un'ora nella rivincita della finale Australian Open 2023.