West Ham-Bristol City | FA Cup | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 7 gennaio 2024)Ham-è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 15:00:, tv e. Continua ad essere molto fitto il calendario delHam, che ritorna in campo a distanza di cinque giorni dalla sfida di campionato con il Brighton, terminata a reti bianche. Ancora una volta la difesa degli Hammers ha retto, imbrigliando l’attacco della squadra di Roberto De Zerbi e collezionando il quarto clean sheet di fila in Premier League dopo quelli con Wolverhampton, Manchester United ed Arsenal. Bowen – IlVeggente.it (Lapresse)Indubbiamente è un buon momento per il club londinese, sesto in classifica e distante solo 5 punti da quel quinto posto che a fine stagione potrebbe significare Champions League. David Moyes e ...