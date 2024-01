Walter Mazzarri | il responsabile meno responsabile di tutti

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Napoli è un vero e proprio disastro e la stagione sembra già compromessa anche per la qualificazione in Champions League. Uno dei punti più bassi in stagione è stato raggiunto nella sfida della 19ª giornata del campionato di Serie A contro il Torino. La sfida si è conclusa sul clamoroso risultato di 3-0 con i gol realizzati da Sanabria, Vlasic e Buongiorno. La squadra, da campione d’Italia in carica, occupa la 9ª posizione in classifica e la vetta della classifica dell’Inter è distante addirittura 20 punti. La zona Champions League è lontana appena 5 punti ma la squadra non sembra comunque in grado di rientrare in corsa. Alin queste condizioni., ildiLa sconfitta contro il Torino è stata senza ...