Volley | Superlega 2023 24 | Perugia piega la resistenza di una solida Monza e vince 3-0

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nel match di cartello di questa domenica di/24 arriva il successo per la Sir Susa Vim, che batte la Mint Verocon un secco 3-0 frutto di tre 25-21. Nel primo set l’avvio è equilibrato, ma a metà parzialeriesce ad avvantaggiarsi e a raggiungere un vantaggio di 6 punti. Plotnytskyi, Herrera e Semeniuk sono molto ispirati e riescono a bucare con costanza la difesa brianzola, riuscendo a chiudere 25-21 il primo set. Nel secondo set parte megliocon Szwarc che trova un paio di schiacciate e porta avanti i suoi. La Verofa gara di testa ma non riesce mai ad andare oltre ai due punti di vantaggio. Ancora Plotnytskyi decide di prendere per mano i suoi e con una serie di attacchi ...

