Volley femminile | Serie A1 | Conegliano vince in tre set contro Cuneo e allunga in classifica

(Di domenica 7 gennaio 2024)su3-0. Le padrone di casano così nellagenerale diA1, dove occupano saldamente il primo posto. Giornata difficile invece per, che nuota in acque impervie in fondo alla. Il primo set della partita traè intenso, con le due formazioni impegnate in un duello fatto di sorpassi esorpassi. Sul finale,riesce a sorpassare la squadra ospite e conquista il parziale per 25-22. L’intenso ritmo di inizio partita sembra provocare un calo di energie tra le file di, che fatica nei primi momenti del nuovo set.ne approfitta per ...

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano - Honda Olivero S. Bernardo Cuneo , partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A12023/2024 di. Le pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per rimanere imbattuta e consolidare il primo posto in classifica. Dall'altra parte della rete ci sono le ...Dopo la pausa per la festività di Capodanno, torna il campionato di serie A2: domenica 7 Gennaio " è iniziato alle ore 16 l'incontro al "PalaRescifina", l'Akademia ...Tecnoteam Albese...Era un'occasione d'oro per la Tecnoteam Albese Volley Como e le ragazze di Chiappafreddo non se la sono lasciata sfuggire. Nell'anticipo della sedicesima giornata di Regular Season, le comasche si imp ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Una fetta importante per la sopravvivenza alla seconda categoria nazionale del volley rosa in questo nuovo anno solare per la Volley Soverato passa attraverso ...