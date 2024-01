Volley femminile | Paola Egonu e Mazzanti si ritrovano da avversari

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Davide, esonerato al termine della scorsa estate dopo sette lunghi anni alla guida della Nazionale Italiana di, quest’oggi farà il suo debutto sulla panchina della Itas Trentino rimettendosi in gioco a livello di club. Per uno scherzo del destino e del calendario, il primo match del marchigiano da allenatore della squadra trentina andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano contro la Verodi. La seconda giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolopropone dunque una sfida sulla carta scontata sul piano del risultato, con Milano nettamente favorita su Trentino (ultima in classifica con soli 3 punti a referto in 14 partite), ma molto intrigante proprio per il problematico rapporto pregresso in azzurro ...