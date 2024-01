Volley | Cisterna supera Catania nel posticipo della 13° di Superlega e si allontana dalla zona calda della classifica

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tre punti d’oro perche batte 3-1 la Farmitalianello scontro salvezza che chiude la 13ma giornata die fa un passo avanti molto importante nella corsa alla permanenza nella massima serie. Più continua la squadra di casa che ha fatto leva sulla buona giornata dei suoi attaccanti di palla alta ed ha commesso meno errori contro unancora una volta efficace e competitivo solo a sprazzi. Parte forte. I padroni di casa riescono a mettere in costante difficoltà gli ospiti con il servizio e scattano sul 13-9 con l’ace di Rossi.non molla, riesce a tenere la scia dei padroni di casa ma non riesce a colmare il gap. Nel finale di set i siciliani si avvicinano sul 22-20 ma l’ace di Faure e l’errore dai nove metri di Tondo sono decisivi per la ...

