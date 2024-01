Visita fiscale 2024 | come cambiano? I nuovi orari per la PA aggiornamento 7 GENNAIO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ultime notiziele fascee per i dipendenti PA.: previste delle nuove fascee per i dipendenti pubblici. Diminuisce la disponibilità richiesta al lavoratore della PA in malattia, in linea con quanto stabilito da tempo per i lavoratori del settore privato. Uno sguardo veloce ale regole. Incentivi auto: requisiti e importo massimo.funzioneranno?? Iper la PA...

commenta A Lodi un Bidello finisce agli arresti domiciliari per essersi assentato dal lavoro per ben 5 anni sulla base di certificazioni mediche ... (247.libero)

Visita fiscale 2024 : come cambiano? I nuovi orari per la PA Visita fiscale 2024 : previste delle nuove fasce orari e per i dipendenti pubblici. ... (termometropolitico)

Ultime notizie Visita fiscale 2024 : come cambiano? I nuovi orari per la PA (aggiornamento 30 DICEMBRE) Visita fiscale 2024 : cambiano le fasce ... (termometropolitico)

Ultime notizie Visita fiscale 2024 : come cambiano? I nuovi orari per la PA (aggiornamento 3 GENNAIO) Visita fiscale 2024 : cambiano le fasce ... (termometropolitico)

Ultime notizie Visita fiscale 2024 : come cambiano? I nuovi orari per la PA (aggiornamento 5 GENNAIO) Visita fiscale 2024 : cambiano le fasce ... (termometropolitico)

Ultime notizie Visita fiscale 2024 : come cambiano? I nuovi orari per la PA (aggiornamento 6 GENNAIO) Visita fiscale 2024 : cambiano le fasce ... (termometropolitico)

per gli sportivi Controlli domiciliari e reperibilità per tutti i lavoratori Commercialisti, uno stop agli abusivi Semaforo rosso per quanti, "senza la prescritta abilitazione", si ...... l'Amministrazione ha scelto di non aumentare la pressione(di competenza comunale) e le ... che ha portato sul territorio centinaia di studenti universitari inal polo biomedicale ...L'attività della GdF ha scoperto il mancato rilascio di documenti fiscale e la presenza di lavoratori irregolari e di merce contraffatta ...Sul presunto caso di evasione fiscale che ha visto protagonista per decine e decine di anni il compianto campione argentino, "La Cassazione dà ragione a Maradona, sancisce che non è stato un evasore f ...