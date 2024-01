VIDEO TUTORIAL | Concorso scuola | infanzia | primaria e secondaria Come compilare la domanda senza errori Le nostre video guide

Chat, contatti, foto e: come fare il backup di uno smartphone Android di Emanuele Capone 27 Marzo 2021...lancia il programma di acquisizione. Le istruzioni da adesso in poi variano in base al software che hai scelto, ma trovi un esempio dettagliato della procedura da seguire nel miosu ...C’è tempo fino al 9 gennaio 2024 per inoltrare la domanda del concorso scuola. La redazione di Orizzonte Scuola ha realizzato due video tutorial, a cura di Sonia Cannas, con tutti i passaggi spiegati ...Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti docenti in possesso di: • Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del ...